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В США рассказали, как можно решить конфликт в Украине

07 мая 2023 11:38
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Бывший кандидат в губернаторы штата Аризона и американский политик Кари Лейк заявила, что если Соединенные Штаты остановят кредитование киевских властей, то конфликт в Украине прекратится, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

По мнению Лейк, следует свести президентов Зеленского и Путина, усадить их за стол переговоров и призвать к миру, в чем так остро нуждаются матери детей.

Президент Владимир Путин уже неоднократно отмечал, что Россия не собирается раздувать украинский конфликт, а стремится положить ему конец. Однако страны Запада продолжают призывать к дальнейшему продолжению боевых действий, наращивают объемы поставляемого оружия и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

# Международная политика

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