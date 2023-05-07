Бывший кандидат в губернаторы штата Аризона и американский политик Кари Лейк заявила, что если Соединенные Штаты остановят кредитование киевских властей, то конфликт в Украине прекратится, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

По мнению Лейк, следует свести президентов Зеленского и Путина, усадить их за стол переговоров и призвать к миру, в чем так остро нуждаются матери детей.

Президент Владимир Путин уже неоднократно отмечал, что Россия не собирается раздувать украинский конфликт, а стремится положить ему конец. Однако страны Запада продолжают призывать к дальнейшему продолжению боевых действий, наращивают объемы поставляемого оружия и готовят бойцов ВСУ на своей территории.