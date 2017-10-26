В США рассекретят документы об убийстве Джона Кеннеди

Новости США. Без противостояния в верхах не обошлось: в ЦРУ просили Дональда Трампа закрыть архив еще на 25 лет, однако получили отказ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35-го президента США Джона Кеннеди убил снайпер в 63-м году. По официальной версии, стрелял левый активист Ли Харви Освальд, хотя сам он свою вину отрицал. Предстать перед судом не успел: через 2 дня после задержания его застрелил владелец ночного клуба в Далласе.