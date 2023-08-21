В США раскритиковали Байдена за отдых на пляже во время смертоносных пожаров на Гавайях

Член палаты представителей Штатов от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала главу Америки Джо Байдена за то, что тот во время смертоносных пожаров на Гавайях отдыхает на пляже и просит выделить деньги Украине. Об этом информирует РИА Новости.

По заявлению Боберт, за две недели с начала самых масштабных пожаров в истории Америки Байден провел шестьдесят часов на пляже в Делавэре, одни выходные в Кэмп-Дэвиде, на неделю арендовал дом на озере Тахо, а в дополнение попросил еще 24 млрд долларов для помощи Киеву.

Как сообщалось, лесной пожар на остове Мауи начался 9 августа. В американском штате Гавайи огонь стремительно распространился на туристический город Лахайна и полностью его уничтожил. Без крова остались 4,5 тыс. жителей. Жертвами пожара стали не менее 100 человек, больше тысячи считаются пропавшими без вести.