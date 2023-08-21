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В США раскритиковали Байдена за отдых на пляже во время смертоносных пожаров на Гавайях

21 августа 2023 09:00
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Член палаты представителей Штатов от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала главу Америки Джо Байдена за то, что тот во время смертоносных пожаров на Гавайях отдыхает на пляже и просит выделить деньги Украине. Об этом информирует РИА Новости. 

По заявлению Боберт, за две недели с начала самых масштабных пожаров в истории Америки Байден провел шестьдесят часов на пляже в Делавэре, одни выходные в Кэмп-Дэвиде, на неделю арендовал дом на озере Тахо, а в дополнение попросил еще 24 млрд долларов для помощи Киеву. 

Как сообщалось, лесной пожар на остове Мауи начался 9 августа. В американском штате Гавайи огонь стремительно распространился на туристический город Лахайна и полностью его уничтожил. Без крова остались 4,5 тыс. жителей. Жертвами пожара стали не менее 100 человек, больше тысячи считаются пропавшими без вести. 

# общество # Джо Байден

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