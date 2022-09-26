В США провели соревнования по перетаскиванию 82-тонных самолётов

Новости США. Экстремальное развлечение выбрали для себя 100 команд в американском штате Вирджиния. Участники соревнований взялись за то, чтобы протащить самолет весом 82 тонны. В каждой команде 25 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отбуксировать самолет нужно на расстояние почти в четыре метра. Для состязаний подготовили Airbus A320 и Boeing 757. Проект называется «Самолет Даллеса». Соревнования проходят с 1992 года и являются благотворительными. За 30 лет на них собрали более 3 миллионов долларов. Подобные состязания теперь проводят и в других городах США.