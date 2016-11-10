В США протестуют против победы Дональда Трампа

Новости США. В США едва минули первые сутки с новым Президентом, как по стране начали, как снежный ком, расти протесты недовольных результатами выборов.

Так, в Остине сотни людей перекрыли автомобильное шоссе. В Окленде протестующие разбивали окна в домах и крушили все на своем пути. За рамки дозволенного вышли демонстранты и в Сиэтле. Сначала жгли мусор в центре города, а затем устроили перестрелку. Пострадали по меньшей мере 5 человек.

В Нью-Йорке противники нового Президента США окружили здание, спроектированное самим миллиардером – Трамп-тауэр. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, полиция приняла решение взять штаб-квартиру бизнесмена на Пятой авеню под усиленную охрану, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.