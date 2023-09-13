В США произошло рекордное количество стихийных бедствий за последние 8 месяцев

Новости США. 18 ураганов, два наводнения, циклоны и крупнейший лесной пожар. За последние 8 месяцев в США произошло рекордное количество стихийных бедствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В совокупности они унесли жизни более 250 человек, а общая сумма ущерба составила 57 миллиардов долларов. Возросшее число природных катастроф связано с изменением климата, считают ученые.