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В США произошло рекордное количество стихийных бедствий за последние 8 месяцев

13 сентября 2023 20:44
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Новости США. 18 ураганов, два наводнения, циклоны и крупнейший лесной пожар. За последние 8 месяцев в США произошло рекордное количество стихийных бедствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США произошло рекордное количество стихийных бедствий за последние 8 месяцев -1

В совокупности они унесли жизни более 250 человек, а общая сумма ущерба составила 57 миллиардов долларов. Возросшее число природных катастроф связано с изменением климата, считают ученые.

В США произошло рекордное количество стихийных бедствий за последние 8 месяцев -4

Такого количества ударов стихии в Штатах не было как минимум 40 лет, заявили в Национальном управлении атмосферных исследований.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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