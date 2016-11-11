В США продолжаются протесты недовольных избранием на пост главы государства Дональда Трампа

Новости США. Победа Дональда Трампа не дает покоя его противникам. В США вторые сутки идут протесты недовольных его избранием на пост главы государства.

Самые ожесточенные акции – в Портлэнде штата Орегон.

Протестующие вооружаются палками и камнями с ближайшей стройки. Полиция призвала людей разойтись, а прохожим посоветовала обходить неспокойный район. Ситуация накаляется.

Неспокойно и в других городах. Сотни человек маршируют по улицам Лос-Анджелеса.

В руках транспаранты с лозунгами «Трамп не наш президент!».

Дошли демонстранты и до Белого дома. Там уже арестованы несколько человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.