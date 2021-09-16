В США призвали Байдена сократить расходы на ядерное оружие

Новости США. Американские конгрессмены потребовали от Байдена сократить расходы на ядерное оружие. На эти цели в 2022 году будет выделено ни много ни мало 634 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Белого дома уверен, что эти громадные деньги налогоплательщиков укрепят национальную безопасность страны. А вот конгрессмены придерживаются, мягко говоря, противоположного мнения. Они убеждены, что эти траты несут прямую угрозу внутренней безопасности США.

Парламентарии опасаются, что это повлечет за собой сокращение или вовсе прекращение финансирования некоторых экономических и социальных программ. Поэтому конгрессмены и обратились к президенту с требованием «отменить решение по увеличению расходов на дорогостоящее, ненужное и очень опасное ядерное оружие».