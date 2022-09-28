В США признали вероятность неоправданных расходов при поддержке Украины

В Пентагоне признали вероятность неоправданных расходов в ходе поддержки Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ, в котором признается возможность мошенничества, опубликовала Служба криминальных расследований Минобороны США.

Если верить отчету, сегодня ведомство активно отслеживает почти 8 000 контрактов на вооружение, направляемое Украине. При этом Штаты, закрыв глаза на возможную утечку средств из госбюджета, продолжают поставки Киеву. В ближайшее время в рамках нового пакета военпомощи в Украину поступит более миллиарда долларов.