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В США приступают к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа

09 февраля 2021 09:44
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Новости США. В США приступают к рассмотрению вопроса о четвертом импичменте в истории страны. Суд над экс-президентом Дональдом Трампом начнется 9 февраля в верхней палате Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США приступают к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа -1

Сначала состоятся дебаты. В ходе четырехчасовой дискуссии конгрессмены обсудят конституционность процедуры импичмента, поскольку Трамп уже не является президентом страны. Затем состоится голосование. В течение двух дней у обеих сторон процесса будет по 16 часов, чтобы представить свои доводы. Процедура может завершиться уже на следующей неделе.

В США приступают к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа -4

Напомним, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. По мнению демократов, именно он виновен в штурме Капитолия 6 января. Трамп – первый в истории страны президент, который дважды подвергся процедуре импичмента. В случае обвинительного вердикта экс-глава Белого дома больше не сможет баллотироваться в президенты страны.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Фотофакт

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