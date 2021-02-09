В США приступают к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа

Новости США. В США приступают к рассмотрению вопроса о четвертом импичменте в истории страны. Суд над экс-президентом Дональдом Трампом начнется 9 февраля в верхней палате Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США приступают к рассмотрению вопроса о четвертом импичменте в истории страны. Суд над экс-президентом Дональдом Трампом начнется 9 февраля в верхней палате Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала состоятся дебаты. В ходе четырехчасовой дискуссии конгрессмены обсудят конституционность процедуры импичмента, поскольку Трамп уже не является президентом страны. Затем состоится голосование. В течение двух дней у обеих сторон процесса будет по 16 часов, чтобы представить свои доводы. Процедура может завершиться уже на следующей неделе.
Напомним, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. По мнению демократов, именно он виновен в штурме Капитолия 6 января. Трамп – первый в истории страны президент, который дважды подвергся процедуре импичмента. В случае обвинительного вердикта экс-глава Белого дома больше не сможет баллотироваться в президенты страны.