В США приступают к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа

Новости США. В США приступают к рассмотрению вопроса о четвертом импичменте в истории страны. Суд над экс-президентом Дональдом Трампом начнется 9 февраля в верхней палате Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала состоятся дебаты. В ходе четырехчасовой дискуссии конгрессмены обсудят конституционность процедуры импичмента, поскольку Трамп уже не является президентом страны. Затем состоится голосование. В течение двух дней у обеих сторон процесса будет по 16 часов, чтобы представить свои доводы. Процедура может завершиться уже на следующей неделе.