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В США приспустили национальные флаги в память о погибших в результате стрельбы в Калифорнии

27 мая 2021 08:07
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Новости США. В США в память о погибших в результате стрельбы в Калифорнии приспустили национальные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами очередной вооруженной атаки в стране стали восемь человек, еще один находится в критическом состоянии.

В США приспустили национальные флаги в память о погибших в результате стрельбы в Калифорнии-1

ЧП произошло на территории железнодорожного депо. Огонь по людям открыл 57-летний мужчина. Перед нападением подозреваемый поджег свой дом, а после стрельбы покончил с собой. Мотивы его действий пока неизвестны. В расследовании трагического инцидента задействованы сотрудники ФБР. На месте происшествия обнаружено как минимум одно взрывное устройство.

В США приспустили национальные флаги в память о погибших в результате стрельбы в Калифорнии-4

Президент Джо Байден призвал Конгресс остановить эпидемию вооруженного насилия в стране. Продажи огнестрельного оружия в США бьют все рекорды, а число преступлений резко возросло.

# Стрельба в США # Джо Байден # Фотофакт

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