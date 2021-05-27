В США приспустили национальные флаги в память о погибших в результате стрельбы в Калифорнии

Жертвами очередной вооруженной атаки в стране стали восемь человек, еще один находится в критическом состоянии.

Новости США. В США в память о погибших в результате стрельбы в Калифорнии приспустили национальные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на территории железнодорожного депо. Огонь по людям открыл 57-летний мужчина. Перед нападением подозреваемый поджег свой дом, а после стрельбы покончил с собой. Мотивы его действий пока неизвестны. В расследовании трагического инцидента задействованы сотрудники ФБР. На месте происшествия обнаружено как минимум одно взрывное устройство.