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В США при крушении самолёта погибли 2 человека. Судно упало на жилые дома

12 октября 2021 09:08
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Новости США. В США два человека погибли при крушении самолета, еще двое получили травмы. Воздушное судно упало на жилые дома и загорелось, два здания были охвачены огнем, сообщили вы программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США при крушении самолёта погибли 2 человека. Судно упало на жилые дома-1

Пожарным удалось потушить возгорание. Спасатели пока не знают, сколько людей было на борту самолета, но уверены, что в таких обстоятельствах выжить было невозможно. На данный момент полиция перекрыла несколько улиц. Расследование произошедшего продолжается.

# Крушение # Фотофакт

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