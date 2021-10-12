В США при крушении самолёта погибли 2 человека. Судно упало на жилые дома

Новости США. В США два человека погибли при крушении самолета, еще двое получили травмы. Воздушное судно упало на жилые дома и загорелось, два здания были охвачены огнем, сообщили вы программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарным удалось потушить возгорание. Спасатели пока не знают, сколько людей было на борту самолета, но уверены, что в таких обстоятельствах выжить было невозможно. На данный момент полиция перекрыла несколько улиц. Расследование произошедшего продолжается.