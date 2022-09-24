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В США предлагают урезать полномочия Байдена

24 сентября 2022 08:06
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Новости США. В США предложили принять закон, который ограничит полномочия Байдена. С инициативой выступила член Палаты представителей США Кэт Кэммак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США предлагают урезать полномочия Байдена-1

Политику нынешнего лидера страны она назвала неудачной и безнадежной. А потому высказала желание урезать его возможности. По заявлению конгрессвумен, действия Байдена ведут американцев к бедности. Это касается повышения цен на продукты питания, коммунальные услуги, а также в целом подорожания жизни. Ранее жители Штатов уже обвиняли Байдена в некорректных по отношению к собственному населению приоритетах. Тогда речь шла о многомиллионных военных поставках Украине и нежелании бороться с внутренним кризисом.

# Международная политика # Джо Байден # Кэт Кэммак # Новости США # Фотофакт

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