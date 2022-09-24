В США предлагают урезать полномочия Байдена

Политику нынешнего лидера страны она назвала неудачной и безнадежной. А потому высказала желание урезать его возможности. По заявлению конгрессвумен, действия Байдена ведут американцев к бедности. Это касается повышения цен на продукты питания, коммунальные услуги, а также в целом подорожания жизни. Ранее жители Штатов уже обвиняли Байдена в некорректных по отношению к собственному населению приоритетах. Тогда речь шла о многомиллионных военных поставках Украине и нежелании бороться с внутренним кризисом.