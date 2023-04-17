Новости США. В США показали, как будет выглядеть дом на Марсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его напечатали на гигантском 3D-принтере в Космическом центре NASA в Хьюстоне. Здесь проверят, как люди будут переносить длительное пребывание в изоляции. К тому же на другой планете. Впрочем, условия постарались сделать очень неплохими. Например, тут есть четыре небольшие спальни, две ванные комнаты, рабочая зона, лаборатория, медпункт и даже тренажерный зал.