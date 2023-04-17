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В США показали, как будет выглядеть дом на Марсе

17 апреля 2023 11:22
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Новости США. В США показали, как будет выглядеть дом на Марсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его напечатали на гигантском 3D-принтере в Космическом центре NASA в Хьюстоне. Здесь проверят, как люди будут переносить длительное пребывание в изоляции. К тому же на другой планете. Впрочем, условия постарались сделать очень неплохими. Например, тут есть четыре небольшие спальни, две ванные комнаты, рабочая зона, лаборатория, медпункт и даже тренажерный зал. 

В США показали, как будет выглядеть дом на Марсе-1

Сьюзен Белл, сотрудница космического агентства: 
Помимо изоляции, заточения и огромного расстояния до Земли, проблемой будет и взаимодействие друг с другом. Когда находишься в небольшом жилом пространстве с тремя другими людьми, со временем начинаешь от них уставать.

В США показали, как будет выглядеть дом на Марсе-4

Впрочем, приложить усилия, например, для получения воды и еды астронавтам все же придется. Так, овощи – салат или помидоры – они будут выращивать самостоятельно. Планируется, что команда из четырех астронавтов пробудет на этой базе год. А начнется эксперимент уже летом. 

# Космос # Новости США # Фотофакт

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