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В США почти каждый день фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

14 июля 2021 07:36
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Мир продолжает борьбу с пандемией. Тройка антилидеров по числу инфицированных остается неизменной – США, Индия и Бразилия, сообщили в программе Новости «24 часа».

В США почти каждый день фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом-1

Серьезные опасения вызывают темпы роста заболевших в Штатах. Там практически ежедневно фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражений. Для сравнения, всего три недели назад этот показатель был в два раза ниже. По мнению специалистов, такой всплеск связан с распространением дельта-штамма вируса, а также отменой в некоторых регионах масочного режима. Усугубляет ситуацию медленная вакцинация в ряде штатов.

В США почти каждый день фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом-4

Сложная эпидобстановка сохраняется в России. В стране фиксируют антирекорды по числу умерших. В Великобритании между тем, несмотря на высокий уровень смертности, со следующей недели планируют отменить все карантинные меры.

# Коронавирус # Фотофакт

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