В США почти каждый день фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Серьезные опасения вызывают темпы роста заболевших в Штатах. Там практически ежедневно фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражений. Для сравнения, всего три недели назад этот показатель был в два раза ниже. По мнению специалистов, такой всплеск связан с распространением дельта-штамма вируса, а также отменой в некоторых регионах масочного режима. Усугубляет ситуацию медленная вакцинация в ряде штатов.