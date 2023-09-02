Скорее всего, украинское наступление завершится к исходу сентября из-за высоких показателей потерь и наступления дождливого сезона. Об этом заявил Дэниел Дэвис, офицер ВС США в отставке, пишет РИА Новости.

Он констатировал, что Вооруженные силы Украины почти исчерпали свой боевой потенциал, и усомнился в том, что Киев располагает необходимыми ресурсами для последующего наступления. По его мнению, в скором времени возможен переход Украины к обороне.

Контрнаступление было начато 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях с применением бригад, обученных Североатлантическим альянсом и оснащенных западной техникой. Но результатов нет, и западные кураторы испытывают недовольство по поводу хода контрнаступления.