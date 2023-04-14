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В США отменили ленд-лиз для Украины – оружие Киеву будут передавать бесплатно

14 апреля 2023 11:29
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Вашингтон отказался от программы ленд-лиза для Украины. Это значит, что США будут передавать оружие и технику Киеву безвозмездно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США отменили ленд-лиз для Украины – оружие Киеву будут передавать бесплатно-1

В мае 2022 года Байден одобрил военные поставки Киеву с отсроченной оплатой. Однако теперь в Белом доме решили не накладывать на Украину дополнительные финансовые обязательства. То есть все танки, истребители и другие устройства стране будут переданы в дар. Как сообщает авторитетное издание Politico, в Конгрессе такое решение руководства уже вызвало неоднозначную реакцию. По мнению некоторых политиков, США просто не потянут безвозмездную помощь Киеву. Поскольку в самих Штатах уже существует проблема дефицита ряда вооружений.

# Международная политика # Фотофакт

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