Прямой эфир

В США открыли границы для вакцинированных иностранцев

08 ноября 2021 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США открывают границы для полностью привитых иностранцев. Речь идет о сухопутных границах и аэропортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США открыли границы для вакцинированных иностранцев-1

Такому решению рады не только авиакомпании и туристические агентства, но и люди, которые, можно сказать, целую вечность не видели своих родных.  

В США открыли границы для вакцинированных иностранцев-4

Ограничения на въезд для иностранцев в Америку без крайней необходимости ввели еще в марте 2020 года. Случилось это после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии ввели режим ЧП из-за коронавируса: госслужащим дали неделю, чтобы привиться
08 ноября 2021 06:46

В Латвии ввели режим ЧП из-за коронавируса: госслужащим дали неделю, чтобы привиться

Цена может достигнуть 200 тысяч евро. Копия шедевра да Винчи «Мона Лиза» выставлена на продажу
07 ноября 2021 12:38

Цена может достигнуть 200 тысяч евро. Копия шедевра да Винчи «Мона Лиза» выставлена на продажу

В Афинах +23°C, в Москве +7°C. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 ноября
06 ноября 2021 17:43

В Афинах +23°C, в Москве +7°C. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 ноября