В США открыли границы для вакцинированных иностранцев

Новости США. В США открывают границы для полностью привитых иностранцев. Речь идет о сухопутных границах и аэропортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такому решению рады не только авиакомпании и туристические агентства, но и люди, которые, можно сказать, целую вечность не видели своих родных.