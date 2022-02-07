В США острая нехватка учителей. По каким причинам они уходят из профессии?

Новости США. Соединенные Штаты Америки, которые всегда позиционировали себя как самая благополучная страна в мире, столкнулись с небывалым до сих пор дефицитом кадров, а именно острой нехваткой учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Чаще всего педагоги уходят из профессии из-за низких зарплат. И это в якобы самом богатом государстве.

Второй, очень неожиданный фактор – страх за свою жизнь. Участившиеся перестрелки в школах и относительно свободный доступ учеников к оружию ежегодно приводят к многочисленным жертвам.