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В США острая нехватка учителей. По каким причинам они уходят из профессии?

07 февраля 2022 16:08
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Новости США. Соединенные Штаты Америки, которые всегда позиционировали себя как самая благополучная страна в мире, столкнулись с небывалым до сих пор дефицитом кадров, а именно острой нехваткой учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Чаще всего педагоги уходят из профессии из-за низких зарплат. И это в якобы самом богатом государстве.

Второй, очень неожиданный фактор – страх за свою жизнь. Участившиеся перестрелки в школах и относительно свободный доступ учеников к оружию ежегодно приводят к многочисленным жертвам.

В США острая нехватка учителей. По каким причинам они уходят из профессии?-1

Замыкает печальный список пандемия коронавируса. Из-за него университеты сворачивают свои программы подготовки учителей дошкольного образования и начальной школы из-за сокращения числа учащихся. Около 20 % учебных заведений сообщили, что пандемия COVID-19 привела к сокращению набора новых студентов как минимум на 11 %.

В США острая нехватка учителей. По каким причинам они уходят из профессии?-4

Эксперты бьют тревогу – американское образование уже находится под угрозой, и если к этому вопросу не отнестись серьезно, то студентов и школьников скоро будет некому учить.

# Коронавирус # Екатерина Забенько # Фотофакт

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