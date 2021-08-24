В США оправдали действия полицейского, застрелившего участницу штурма Капитолия

Новости США. Полиция Вашингтона оправдала действия полицейского, который застрелил женщину при штурме Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам внутреннего расследования, поведение охранника было законным. У него было полное право стрелять, если, по его мнению, это необходимо для защиты человеческой жизни.