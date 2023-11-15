Прямой эфир

В США одобрили законопроект финансирования во избежание шатдауна

15 ноября 2023 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США одобрили законопроект о финансировании во избежание шатдауна, то есть частичной остановки работы федерального правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США одобрили законопроект финансирования во избежание шатдауна-1

За – проголосовали 336 конгрессменов. Против – 96. Теперь план должен одобрить Сенат. Вопрос будет вынесен на рассмотрение в пятницу, 17 ноября. Нововведение предполагает продление финансирования приоритетных сфер до 19 января. В случае, если проект не примут, страна снова окажется на грани шатдауна, считают эксперты.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уровень инфляции в Аргентине обновил исторический максимум
15 ноября 2023 19:48

Уровень инфляции в Аргентине обновил исторический максимум

В Тоскане почти 50 тыс. человек остались без электричества из-за наводнений
15 ноября 2023 19:47

В Тоскане почти 50 тыс. человек остались без электричества из-за наводнений

«Подобных вопиющих вещей быть не должно!» Азарёнок и Дзермант об интервью известного издания из России
15 ноября 2023 19:26

«Подобных вопиющих вещей быть не должно!» Азарёнок и Дзермант об интервью известного издания из России