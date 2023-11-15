В США одобрили законопроект финансирования во избежание шатдауна

Новости США. В США одобрили законопроект о финансировании во избежание шатдауна, то есть частичной остановки работы федерального правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За – проголосовали 336 конгрессменов. Против – 96. Теперь план должен одобрить Сенат. Вопрос будет вынесен на рассмотрение в пятницу, 17 ноября. Нововведение предполагает продление финансирования приоритетных сфер до 19 января. В случае, если проект не примут, страна снова окажется на грани шатдауна, считают эксперты.