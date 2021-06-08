В США одобрили первое за почти 20 лет лекарство от болезни Альцгеймера

Новости США. Надежда для больных Альцгеймером. В США одобрен первый за почти 20 лет препарат для лечения этого недуга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Надежда для больных Альцгеймером. В США одобрен первый за почти 20 лет препарат для лечения этого недуга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новое лекарство получило название «адуканумаб». Оно воздействует на глубинные причины деменции, а не на ее симптомы, именно разрушает белок, который формирует в мозгу человека сгустки, повреждающие клетки и вызывающие проблемы с мышлением, общением и памятью.
Препарат одобрили по ускоренной процедуре, что вызвало споры в рядах специалистов. Производителя лекарства призвали провести дополнительное клиническое исследование. В случае чего разрешение на его использование будет отозвано. До этого момента пациенты могут пользоваться препаратом.
Отметим, в мире болезнью Альцгеймера страдают более 30 миллионов жителей. Большинство из них старше 65 лет.