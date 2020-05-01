В США обстреляли посольство Кубы. Что известно о нападавшем?

Новости США. В США обстреляли посольство Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Прибывшая на место происшествия полиция оцепила район и поймала нападавшего. Им оказался 42-летний житель штата Техас. При нем была обнаружена штурмовая винтовка. Следователи выяснили, что он действовал один.

Мотивы преступника выясняются. Ему предъявлены обвинения в нападении с целью убийства. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования.