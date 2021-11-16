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В США неизвестный открыл стрельбу возле школы. 6 подростков получили ранения

16 ноября 2021 07:51
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Новости США. В США шесть подростков получили ранения в результате стрельбы рядом со школой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестный открыл стрельбу возле школы. 6 подростков получили ранения-1

Все пострадавшие доставлены в больницу, их возраст – от 14 до 17 лет. Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу возле одной из школ, после чего скрылся. Правоохранители предполагают, что инцидент может быть связан с местной бандой. На данный момент школа, рядом с которой велся огонь, находится под охраной. Следствие продолжается.

# Стрельба в США # Фотофакт

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