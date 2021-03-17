В США неизвестный открыл огонь в трёх массажных салонах. Погибли восемь человек

Новости США. В американской Джорджии в результате стрельбы погибли восемь человек, еще один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В американской Джорджии в результате стрельбы погибли восемь человек, еще один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестный открыл огонь в трех массажных салонах штата. Первое нападение произошло в округе Чероки, остальные поблизости – в Атланте. Примечательно, что большинство жертв азиатского происхождения.
Подозреваемого задержали спустя несколько часов после первой атаки. Им оказался 21-летний житель. Районы происшествия оцеплены. Обстоятельства и мотивы действий стрелка устанавливаются.