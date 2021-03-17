Прямой эфир

В США неизвестный открыл огонь в трёх массажных салонах. Погибли восемь человек

17 марта 2021 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американской Джорджии в результате стрельбы погибли восемь человек, еще один получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестный открыл огонь в трёх массажных салонах. Погибли восемь человек-1

Неизвестный открыл огонь в трех массажных салонах штата. Первое нападение произошло в округе Чероки, остальные поблизости – в Атланте. Примечательно, что большинство жертв азиатского происхождения.

В США неизвестный открыл огонь в трёх массажных салонах. Погибли восемь человек-4

Подозреваемого задержали спустя несколько часов после первой атаки. Им оказался 21-летний житель. Районы происшествия оцеплены. Обстоятельства и мотивы действий стрелка устанавливаются.

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зелёная одежда и костюмированные парады. Как в Ирландии отмечают День Святого Патрика?
17 марта 2021 09:08

Зелёная одежда и костюмированные парады. Как в Ирландии отмечают День Святого Патрика?

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca в центре скандала. Страны разделились на два лагеря
17 марта 2021 09:01

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca в центре скандала. Страны разделились на два лагеря

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?
16 марта 2021 13:29

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?