Прямой эфир

В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ

18 мая 2023 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сосредоточение западной техники на передовой станет сигналом о том, что контрнаступательная операция ВСУ началась. Такое заявление сделал военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик, пишет РИА Новости. 

По его словам, в преддверии старта контрнаступления Киев разместит на передовой тяжелую западную бронетехнику, бронированные разведмашины, танки и бронетранспортеры. Мэтрик обозначил, что украинские власти официально сообщат о контрнаступлении с задержкой. 

Киевские власти в последнее время громко анонсируют скорый старт контрнаступательной операции. Многие зарубежные военные эксперты уверены, что контрнаступление не принесет Украине ничего хорошего. Экс-подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вытеснить российских военных с занятых позиций, о чем мечтает и так яро заявляет украинский президент Зеленский, у Киева шансов нет.  Генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг также высказал мнение, что Украина никак не сможет победить Россию. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов под Симферополем
18 мая 2023 06:40

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов под Симферополем

Киссинджер призывает принять Украину в НАТО ради безопасности Европы
18 мая 2023 05:59

Киссинджер призывает принять Украину в НАТО ради безопасности Европы

В ООН ответили на слова главы ГУР Украины об убийствах россиян
17 мая 2023 20:12

В ООН ответили на слова главы ГУР Украины об убийствах россиян