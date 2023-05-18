В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ

Сосредоточение западной техники на передовой станет сигналом о том, что контрнаступательная операция ВСУ началась. Такое заявление сделал военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик, пишет РИА Новости.

По его словам, в преддверии старта контрнаступления Киев разместит на передовой тяжелую западную бронетехнику, бронированные разведмашины, танки и бронетранспортеры. Мэтрик обозначил, что украинские власти официально сообщат о контрнаступлении с задержкой.

Киевские власти в последнее время громко анонсируют скорый старт контрнаступательной операции. Многие зарубежные военные эксперты уверены, что контрнаступление не принесет Украине ничего хорошего. Экс-подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вытеснить российских военных с занятых позиций, о чем мечтает и так яро заявляет украинский президент Зеленский, у Киева шансов нет. Генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг также высказал мнение, что Украина никак не сможет победить Россию.