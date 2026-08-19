В США начинаются слушания по делу о вреде цифровых платформ для детей

В федеральном суде Окленда стартуют слушания по делу, которое может стать одним из крупнейших в истории американского цифрового регулирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько штатов обвиняют крупную технологическую платформу в том, что ее сервисы намеренно удерживали детей и подростков онлайн как можно дольше, формируя зависимость и создавая риски для психического здоровья.

Иски поданы почти 30 штатами. По оценкам самой компании, теоретический максимум санкций может достигать 1 триллиона 400 миллиардов долларов – сумма, сопоставимая с ее рыночной стоимостью. Юристы считают такой штраф маловероятным, но куда более серьезным последствием может стать требование изменить ключевые механики работы платформ – фактически вмешаться в основу бизнес-модели.

Штаты также утверждают, что платформа знала о рисках для несовершеннолетних и собирала данные детей младше 13 лет без согласия родителей. Компания отвергает обвинения и указывает на действующие меры защиты. В ходе процесса ожидаются показания руководителей сервисов и бывших сотрудников. Эксперты отмечают: дело может определить будущие стандарты регулирования цифровых платформ и подходы к защите детей в интернете.