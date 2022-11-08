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В США начались промежуточные выборы в Конгресс. Стоит ли демократам надеяться на победу?

08 ноября 2022 21:50
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Новости США. Американцы голосуют на промежуточных выборах в Конгресс. Традиционно основная борьба ожидается между Демократической и Республиканской партиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти выборы определят, кто следующие два года будет контролировать законодательную власть в стране.

В США начались промежуточные выборы в Конгресс. Стоит ли демократам надеяться на победу?-1

Судя по опросам общественного мнения, демократам не стоит надеяться на победу. Рейтинг Байдена, лидера партии, значительно упал из-за растущей в стране инфляции и провальной внешней политики. На фоне нынешнего главы Белого дома лидер республиканцев Дональд Трамп, напротив, стремительно набирает очки. Это подтверждают и первые результаты экзитполов, которые пока показывают уверенный перевес республиканцев.

В США начались промежуточные выборы в Конгресс. Стоит ли демократам надеяться на победу?-4

Исход нынешних промежуточных выборов сыграет большую роль в решении вопроса о том, предпримет ли Трамп попытку вновь добиться избрания президентом США в 2024 году.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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