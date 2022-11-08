В США начались промежуточные выборы в Конгресс. Стоит ли демократам надеяться на победу?

Новости США. Американцы голосуют на промежуточных выборах в Конгресс. Традиционно основная борьба ожидается между Демократической и Республиканской партиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти выборы определят, кто следующие два года будет контролировать законодательную власть в стране.

Судя по опросам общественного мнения, демократам не стоит надеяться на победу. Рейтинг Байдена, лидера партии, значительно упал из-за растущей в стране инфляции и провальной внешней политики. На фоне нынешнего главы Белого дома лидер республиканцев Дональд Трамп, напротив, стремительно набирает очки. Это подтверждают и первые результаты экзитполов, которые пока показывают уверенный перевес республиканцев.