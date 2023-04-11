В США начались масштабные учения по ядерному сдерживанию

Масштабные учения по ядерному сдерживанию начались в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они ежегодные и плановые, заявили в стратегическом командовании Вооруженных сил.

Подробности о продолжительности тренировок и месте их проведения не сообщаются. Однако известно, что в учениях будет задействован весь личный состав стратегического командования и авиация. В частности, планируется увеличить число полетов бомбардировщиков. Также не секрет, что участие в маневрах примут не только американские военные, но солдаты из стран-союзниц, например, из Британии.