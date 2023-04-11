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В США начались масштабные учения по ядерному сдерживанию

11 апреля 2023 17:59
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Масштабные учения по ядерному сдерживанию начались в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они ежегодные и плановые, заявили в стратегическом командовании Вооруженных сил.

В США начались масштабные учения по ядерному сдерживанию-1

Подробности о продолжительности тренировок и месте их проведения не сообщаются. Однако известно, что в учениях будет задействован весь личный состав стратегического командования и авиация. В частности, планируется увеличить число полетов бомбардировщиков. Также не секрет, что участие в маневрах примут не только американские военные, но солдаты из стран-союзниц, например, из Британии.

# Военные учения # Фотофакт

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