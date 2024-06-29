В США начали обсуждать замену Байдена на выборах – Politico

Ряд представителей Демократической партии США начали обсуждение вопроса замены действующего президента страны Джо Байдена другим кандидатом на предстоящих президентских выборах, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Politico.

В материале указано, что причиной выступает провал Байдена на дебатах, состоявшихся в ночь на 28 июня текущего года. Politico уточняет, что ключевые спонсоры Демократической партии теперь требуют решения сложившейся ситуации. Однако, по словам советника одного из возможных кандидатов в президенты от демократов, в данном случае диапазон возможных действий не слишком широк, Байден может только сам отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.

