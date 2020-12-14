В США началась вакцинация, а в Германии закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. На что идут страны в борьбе с коронавирусом?

Более 72,5 миллиона жителей планеты заражены СOVID-19. За минувшие сутки заболели свыше 650 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая сложная эпидобстановка сохраняется в США, где инфицированных уже более 16 миллионов, а умерших – почти 300 тысяч. 14 декабря в стране началась массовая вакцинация. В планах властей – до конца года привить около 20 миллионов жителей.