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В США началась вакцинация, а в Германии закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. На что идут страны в борьбе с коронавирусом?

14 декабря 2020 20:28
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Более 72,5 миллиона жителей планеты заражены СOVID-19. За минувшие сутки заболели свыше 650 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая сложная эпидобстановка сохраняется в США, где инфицированных уже более 16 миллионов, а умерших – почти 300 тысяч.

14 декабря в стране началась массовая вакцинация. В планах властей – до конца года привить около 20 миллионов жителей.

В США началась вакцинация, а в Германии закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. На что идут страны в борьбе с коронавирусом?-1

В США началась вакцинация, а в Германии закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. На что идут страны в борьбе с коронавирусом?-3

В рамках борьбы с распространением инфекции в Эстонии закрыли все учебные заведения. А во Франции вместо карантина вводят комендантский час. Уже 15 декабря с 20:00 до 06:00 жители не смогут выходить на улицу без веских причин. Все культурные учреждения останутся закрытыми еще как минимум на три недели.

В США началась вакцинация, а в Германии закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. На что идут страны в борьбе с коронавирусом?-6

В США началась вакцинация, а в Германии закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. На что идут страны в борьбе с коронавирусом?-8

На фоне роста числа зараженных ограничения усиливают в Литве. Самый жесткий локдаун за всю историю республики вводит и Германия. С 16 декабря по всей стране будут работать лишь продуктовые магазины и аптеки. Рестораны и бары смогут обслуживать клиентов только на вынос. Таким образом власти надеются значительно снизить число заболевших СOVID-19.

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# Коронавирус # Фотофакт

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