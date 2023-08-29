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В США на территории университета убили преподавателя

29 августа 2023 07:44
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Новости США. Очередной случай стрельбы в США. На территории учебного заведения застрелен преподаватель университета Северной Каролины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США на территории университета убили преподавателя-1

Полиция получила сообщение о стрельбе в кампусе накануне, подозреваемого задержали. После поступления информации о вооруженном человеке на территории университета там было усилено присутствие полиции, а жителей кампуса попросили находиться в безопасных местах. Власти не раскрыли личности погибшего и подозреваемого. Занятия и все другие мероприятия в учебном заведении отменили на два дня.

# Убийство # Новости США # Фотофакт

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