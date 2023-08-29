В США на территории университета убили преподавателя

Полиция получила сообщение о стрельбе в кампусе накануне, подозреваемого задержали. После поступления информации о вооруженном человеке на территории университета там было усилено присутствие полиции, а жителей кампуса попросили находиться в безопасных местах. Власти не раскрыли личности погибшего и подозреваемого. Занятия и все другие мероприятия в учебном заведении отменили на два дня.