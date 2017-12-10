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В США на частный дом упал легкомоторный самолет: погибли 2 человека

10 декабря 2017 12:32
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Новости США. В США легкомоторный самолет упал на частный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После этого произошел пожар. По последним данным, погибли 2 человека. Еще 2 пострадали.

В США на частный дом упал легкомоторный самолет: погибли 2 человека-1

Лайнер потерпел крушение в городе Сан-Диего. Все погибшие и раненые – пассажиры и экипаж самолета. Хозяев дома в момент ЧП на месте не было.

# Фотофакт # Крушение

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