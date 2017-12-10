В США на частный дом упал легкомоторный самолет: погибли 2 человека

Новости США. В США легкомоторный самолет упал на частный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После этого произошел пожар. По последним данным, погибли 2 человека. Еще 2 пострадали.
Новости США. В США легкомоторный самолет упал на частный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После этого произошел пожар. По последним данным, погибли 2 человека. Еще 2 пострадали.
Лайнер потерпел крушение в городе Сан-Диего. Все погибшие и раненые – пассажиры и экипаж самолета. Хозяев дома в момент ЧП на месте не было.