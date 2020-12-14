В США мужчина открыл стрельбу во время рождественского концерта возле Кафедрального собора

Новости США. Стрельба в Нью-Йорке. Вооруженный мужчина открыл огонь во время рождественского концерта возле Кафедрального собора Святого Иоанна Богослова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший достал два пистолета и начал стрелять в воздух и в полицейских. Стражи правопорядка сделали 15 ответных выстрелов и ранили мужчину в голову. Злоумышленника доставили в больницу, где он вскоре скончался. Никто из полицейских и прохожих не пострадал.

На месте происшествия офицеры нашли сумку, вероятно, принадлежавшую стрелку. В ней находилась канистра с бензином, несколько ножей и Библия. Расследуются мотивы нападавшего.