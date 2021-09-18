В США массово депортируют мигрантов из Гаити

Новости США. США депортируют тысячи гаитянских мигрантов, прибывших в Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. США депортируют тысячи гаитянских мигрантов, прибывших в Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В надежде получить убежище в Штатах в лагерь прибыли более 14 тысяч беженцев. Однако 19 сентября жителей Гаити начнут доставлять на родину. В день будет проведено не менее восьми авиарейсов. Хотя в Гаити готовы принять не более трех, Америка настаивает на большем. Как отметили власти страны, все действия направлены на соблюдение пограничных ограничений.