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В США массово депортируют мигрантов из Гаити

18 сентября 2021 17:00
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Новости США. США депортируют тысячи гаитянских мигрантов, прибывших в Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США массово депортируют мигрантов из Гаити-1

В надежде получить убежище в Штатах в лагерь прибыли более 14 тысяч беженцев. Однако 19 сентября жителей Гаити начнут доставлять на родину. В день будет проведено не менее восьми авиарейсов. Хотя в Гаити готовы принять не более трех, Америка настаивает на большем. Как отметили власти страны, все действия направлены на соблюдение пограничных ограничений.

# Беженцы # Фотофакт

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