В США массово депортируют мигрантов из Гаити

В надежде получить убежище в Штатах в лагерь прибыли более 14 тысяч беженцев. Однако 19 сентября жителей Гаити начнут доставлять на родину. В день будет проведено не менее восьми авиарейсов. Хотя в Гаити готовы принять не более трех, Америка настаивает на большем. Как отметили власти страны, все действия направлены на соблюдение пограничных ограничений.