В США маленькую девочку убила «пожирающая мозг» амеба

В США после купания в озере в штате Луизиана умер ребенок, сообщает РИА Новости.

По информации семьи, восьмилетняя девочка заразилась редкой амебой, которая «поедает мозг» – вид Неглерия Фоулера. Мозг девочки так сильно пострадал, что организм не смог восстановиться.

Данный паразит обитает в пресных водоемах с очень теплой водой, более 25 градусов. Амеба попадает в нос, а потом - в обонятельный нерв и вызывает редкое, очень опасное заболевание мозга, которое часто приводит к смерти.

По данным местных властей, в Луизиане за последние 15 лет зафиксировано три случая гибели людей из-за этого организма.

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