Прямой эфир

В США маленькую девочку убила «пожирающая мозг» амеба

24 августа 2026 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В США маленькую девочку убила «пожирающая мозг» амеба-0

В США после купания в озере в штате Луизиана умер ребенок, сообщает РИА Новости.

По информации семьи, восьмилетняя девочка заразилась редкой амебой, которая «поедает мозг» – вид Неглерия Фоулера. Мозг девочки так сильно пострадал, что организм не смог восстановиться.

Массовая стрельба произошла в парке США – один человек погиб и четверо ранены

Данный паразит обитает в пресных водоемах с очень теплой водой, более 25 градусов. Амеба попадает в нос, а потом - в обонятельный нерв и вызывает редкое, очень опасное заболевание мозга, которое часто приводит к смерти.

По данным местных властей, в Луизиане за последние 15 лет зафиксировано три случая гибели людей из-за этого организма.

В Германии 14 тысяч человек умерли от аномальной жары

Фото: pixabay

# США # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Хакеры остановили работу электростанции в Великобритании
24 августа 2026 07:56

Хакеры остановили работу электростанции в Великобритании

В Казахстане прошли выборы в новый однопалатный парламент
24 августа 2026 07:55

В Казахстане прошли выборы в новый однопалатный парламент

В Греции в центре содержания мигрантов произошли столкновения с полицией
24 августа 2026 07:36

В Греции в центре содержания мигрантов произошли столкновения с полицией