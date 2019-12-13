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В США легкомоторный самолёт разбился при посадке на городской улице

13 декабря 2019 08:30
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Новости США. Жесткая посадка: на улице американского города Финикс разбился легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При подлете к аэропорту пилот воздушного судна сообщил о возникновении чрезвычайной ситуации.

На борту произошли неполадки, из-за которых воздушное судно не смогло бы добраться до аэродрома. Пилот принял решение сажать самолет прямо на городской улице. В результате приземления воздушное судно разбилось и повредило несколько машин. Однако пассажиры не пострадали.

В США легкомоторный самолёт разбился при посадке на городской улице -1

В США легкомоторный самолёт разбился при посадке на городской улице -3

# Крушение # Фотофакт

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