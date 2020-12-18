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В США из-за сильных снегопадов погибли 7 человек

18 декабря 2020 09:20
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Новости США. Сильнейшие снегопады на восточном побережье США стали причиной гибели семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них попал под колеса снегоуборочной машины, остальные скончались в результате ДТП.

В США из-за сильных снегопадов погибли 7 человек-1

Из-за непогоды водители не справляются с управлением автомобилями. В Нью-Йорке, где уже объявили режим чрезвычайного положения, произошло около 600 аварий, а в Вирджинии порядка 200.

В США из-за сильных снегопадов погибли 7 человек-4

В некоторых районах высота снежного покрова достигает метра. Чтобы не мешать расчищать дороги, власти ограничивают движение транспорта. Приостановлены занятия в школах. Жителей предупреждают о возможных сбоях в подаче электричества.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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