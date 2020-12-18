В США из-за сильных снегопадов погибли 7 человек

Новости США. Сильнейшие снегопады на восточном побережье США стали причиной гибели семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них попал под колеса снегоуборочной машины, остальные скончались в результате ДТП.

Из-за непогоды водители не справляются с управлением автомобилями. В Нью-Йорке, где уже объявили режим чрезвычайного положения, произошло около 600 аварий, а в Вирджинии порядка 200.