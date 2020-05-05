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В США из-за сильного ветра более 130 тысяч домов остались без электричества

05 мая 2020 15:59
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Новости США. В США сильный ветер оставил без электричества более 130 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из-за сильного ветра более 130 тысяч домов остались без электричества-1

Стихия бушевала в штате Теннесси. Сейчас аварийные бригады продолжают работать на устранении перебоев.

В США из-за сильного ветра более 130 тысяч домов остались без электричества-4

Синоптики ожидают очередную бурю, поэтому не исключено, что ущерб от непогоды может вырасти. Если это произойдет, то работы по восстановлению линий электропередачи будут свернуты, поскольку в таких условиях вести их небезопасно.

# Ураганы

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