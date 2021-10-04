В США из-за отказа от вакцинации распространяется более опасный штамм коронавируса

Новости США. В США паникуют из-за ситуации с COVID-19 и думают, как призвать людей к вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локдауны также оказались не настолько эффективными, как предполагалось изначально. Вирус все равно продолжает мутировать и распространяться. Исправить ситуацию может только вакцинация. Сделать прививку призывает и ООН.

В Организации заявили, что намерены добиться полной вакцинации во всем мире к 2023 году. По статистике ООН, с начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано почти 250 миллионов случаев заражения и около 5 миллионов умерших в результате заболевания. Только в США общее количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 40 миллионов человек, а число погибших – 700 тысяч.