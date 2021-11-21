В США из инкассаторской машины высыпались деньги на проезжую часть и разлетелись. Водители кинулись их собирать

Новости США. Движение по одной из автострад в американском Сан-Диего было заблокировано после того, как из инкассаторской машины высыпались деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Движение по одной из автострад в американском Сан-Диего было заблокировано после того, как из инкассаторской машины высыпались деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доллары разлетелись на десятки метров. Автомобилисты кинулись их собирать, бросив свои машины прямо посреди проезжей части. Впрочем, большинство людей, пытавшихся отобрать у ветра купюры, полиция арестовала.