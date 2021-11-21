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В США из инкассаторской машины высыпались деньги на проезжую часть и разлетелись. Водители кинулись их собирать

21 ноября 2021 12:18
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Новости США. Движение по одной из автострад в американском Сан-Диего было заблокировано после того, как из инкассаторской машины высыпались деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из инкассаторской машины высыпались деньги на проезжую часть и разлетелись. Водители кинулись их собирать-1

Доллары разлетелись на десятки метров. Автомобилисты кинулись их собирать, бросив свои машины прямо посреди проезжей части. Впрочем, большинство людей, пытавшихся отобрать у ветра купюры, полиция арестовала.

# Деньги # Фотофакт

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