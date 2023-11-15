В США грузовик протаранил автобус – 3 человека погибли, 13 получили травмы

Три человека погибли, 13 получили травмы в результате крупной аварии в американском штате Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там на оживленном шоссе грузовик на полной скорости протаранил идущий впереди автобус. После столкновения вспыхнул сильный пожар, однако большинство пассажиров успели покинуть салон. Сколько точно человек находились там в момент ЧП, не сообщается. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.