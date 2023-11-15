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В США грузовик протаранил автобус – 3 человека погибли, 13 получили травмы

15 ноября 2023 08:56
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Три человека погибли, 13 получили травмы в результате крупной аварии в американском штате Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США грузовик протаранил автобус – 3 человека погибли, 13 получили травмы-1

Там на оживленном шоссе грузовик на полной скорости протаранил идущий впереди автобус. После столкновения вспыхнул сильный пожар, однако большинство пассажиров успели покинуть салон. Сколько точно человек находились там в момент ЧП, не сообщается. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

# Авария # Новости США # Фотофакт

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