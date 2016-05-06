В США горит склад с оружием и боеприпасами: задействовано свыше 170 пожарных

Новости США. В США горит склад с оружием и боеприпасами. ЧП произошло в городе Хьюстон. На месте работают экстренные службы. Задействовано свыше 170 пожарных. Известно, что в объятом огнем помещении произошло несколько взрывов. В атмосферу выбрасываются «потенциально опасные вещества».

Спасатели уже эвакуировали персонал и учащихся школы, которая находится неподалеку от промышленной зоны. Жителям района рекомендовали плотно закрыть окна и двери и не покидать дома. Причина возгорания пока не известна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.