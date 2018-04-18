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В США двигатель пассажирского самолёта взорвался в воздухе. Погиб пассажир

18 апреля 2018 08:02
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Новости США. Двигатель пассажирского самолета, следовавшего из Нью-Йорка в Даллас, взорвался в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США двигатель пассажирского самолёта взорвался в воздухе. Погиб пассажир-1

Его обломки повредили крыло фюзеляжа и окна лайнера. В этот момент на борту находилось 148 человек. Командир воздушного судна был вынужден совершить экстренную посадку в Филадельфии.

Все пассажиры и экипаж были эвакуированы. Медики доставили в больницу восемь человек. Позже один из них скончался от полученных ранений.

Отметим, это первый с 2009 года инцидент, завершившийся гибелью пассажира на борту американского самолета.

# Фотофакт # Авиакатастрофа

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