Новости США. Масштабный блэкаут и новые жертвы: в США бушует ураган «Зета». В списке погибших уже шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди скончались из-за падения деревьев и удара током. Еще один человек утонул.
Новости США. Масштабный блэкаут и новые жертвы: в США бушует ураган «Зета». В списке погибших уже шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди скончались из-за падения деревьев и удара током. Еще один человек утонул.
Сильнее всего в результате непогоды пострадали штаты Алабама, Луизиана и Джорджия. Более 2,5 миллионов жителей остались без электричества. Подтоплены сотни домов, повалены десятки деревьев и рекламных щитов.
По последним данным, ураган ослаб до тропического шторма и движется в сторону штата Вирджиния.