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В США бушует ураган «Зета». В списке погибших уже шесть человек

30 октября 2020 08:29
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Новости США. Масштабный блэкаут и новые жертвы: в США бушует ураган «Зета». В списке погибших уже шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди скончались из-за падения деревьев и удара током. Еще один человек утонул.

В США бушует ураган «Зета». В списке погибших уже шесть человек-1

Сильнее всего в результате непогоды пострадали штаты Алабама, Луизиана и Джорджия. Более 2,5 миллионов жителей остались без электричества. Подтоплены сотни домов, повалены десятки деревьев и рекламных щитов.

В США бушует ураган «Зета». В списке погибших уже шесть человек-4

По последним данным, ураган ослаб до тропического шторма и движется в сторону штата Вирджиния.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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