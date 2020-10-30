Новости США. Масштабный блэкаут и новые жертвы: в США бушует ураган «Зета». В списке погибших уже шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди скончались из-за падения деревьев и удара током. Еще один человек утонул.