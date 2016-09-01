В США больше 50 человек заразились гепатитом А, выпив смузи

Новости США. Более 50 случаев заражения гепатитом А выявлено в США (подробнее о заболевании здесь). Возраст больных – от 15 до 68 лет.

По данным телеканала CNN, массовая вспышка заболевания произошла в шести штатах. Первые случаи были выявлены в Вирджинии, там заболели 44 человека, по четыре в Мэриленде и Западной Вирджинии, по одному – в Северной Каролине, Орегоне и Висконсине.

Известно, что все заболевшие пили смузи с ввезенными из Египта ягодами, подававшиеся в кафе сети Tropical Smoothie Cafe.

Владельцы сети уже убрали импортную клубнику из меню. Однако ожидается, что число людей, заразившихся в кафе, возрастет.

Пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечает, что у болезни достаточно долгий инкубационный период (от 15 до 50 дней). Первые симптомы начали проявляться еще в мае, однако до недавнего времени медики не могли выявить источник инфекции.