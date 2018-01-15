Прямой эфир

В США автомобиль влетел в стоматологию на втором этаже

15 января 2018 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Калифорнии автомобиль въехал во второй этаж здания.

По информации Los Angeles Times, транспортное средство вылетело с трассы после столкновения с отбойником. Из-за силы удара автомобиль подлетел и врезался в здание.

Автомобиль въехал в стоматологический кабинет на втором этаже. Водитель машины признался, что он находился под действием наркотических средств. Из транспортного средства были извлечены два человека. Они не получили серьезных травм.

В декабре 2017 года жительница Великобритании совершила серьезную ошибку.

Она залила бензин в салон машины и устроила взрыв – здесь подробнее.

# Фотофакт # Авария в США

Другие новости рубрики

Все новости
Подростки в Перми устроили поножовщину в школе: 12 человек госпитализированы
15 января 2018 08:34

Подростки в Перми устроили поножовщину в школе: 12 человек госпитализированы

Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня
15 января 2018 08:30

Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня

Во Флориде девушки устроили заплыв, чтобы попасть в ряды русалок
15 января 2018 07:32

Во Флориде девушки устроили заплыв, чтобы попасть в ряды русалок