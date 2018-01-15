В США автомобиль влетел в стоматологию на втором этаже

Новости США. В Калифорнии автомобиль въехал во второй этаж здания.

По информации Los Angeles Times, транспортное средство вылетело с трассы после столкновения с отбойником. Из-за силы удара автомобиль подлетел и врезался в здание.

Автомобиль въехал в стоматологический кабинет на втором этаже. Водитель машины признался, что он находился под действием наркотических средств. Из транспортного средства были извлечены два человека. Они не получили серьезных травм.

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