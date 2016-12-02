В США 17-летний подросток из России убил своих приемных родителей

Новости США. 17-летний подросток жестоко расправился со своими приемными родителями. Трагедия произошла в городе Кроули (штат Техас).

Шокирующие подробности сообщает Dallas News.

По данным издания, 29 ноября в полицию поступил анонимный звонок. Звонивший рассказал, что 17-летний Карл Эдвард Брюэр признался в убийстве своих приемных матери и отца. Полицейские приехали к дому, который аноним назвал местом преступления. Но ничего подозрительного у здания не обнаружили.



Полицейские вернулись к дому вечером, вошли внутрь и обнаружили два тела: 60-летнего Троя Джина Брюэра и 64-летней Мэри Шелдон Брюэр. Тело мужчины нашли в спальне, тело женщины – в сумке в соседней комнате. Полиция несколько часов вела переговоры с подростком (все это время он находился в доме).



Что толкнуло юношу на преступление, предстоит выяснить.

Карл Брюэр арестован. Он был младшим из трех приемных детей семьи Брюэров.

Подросток посещал христианскую школу, но в начале этого учебного года был из нее отчислен. Школьный пастор рассказал журналистам о периодических вспышках гнева у сыновей Брюеров.