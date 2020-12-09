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В США 14 человек уволили из-за массовых случаев насилия и гибели на военной базе

09 декабря 2020 12:13
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Новости США. Очередной громкий скандал разгорается в США. Объектом всеобщего внимания стала военная база Форт-Худ в Техасе, где из-за массовых случаев насилия и гибели уволили 14 офицеров и рядовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США 14 человек уволили из-за массовых случаев насилия и гибели на военной базе-1

С начала 2020 года на базе зафиксировано 25 смертей, часть из которых расследуют как убийства. Кроме того, в результате проверки стало известно о более чем 90 случаях изнасилований. Судя по словам бывших военных, подобные инциденты на этом объекте происходят уже не первый год.

В США 14 человек уволили из-за массовых случаев насилия и гибели на военной базе-4

Спусковым крючком для начала масштабной служебной проверки стало обнаружение в июле тела 20-летней рядовой. По версии следствия, девушку мог убить один из сослуживцев. До этого недалеко от базы находили останки и других военных. Все они числились пропавшими без вести.

# Убийство # Фотофакт

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