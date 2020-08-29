В списке погибших на Гаити уже 31 человек. Число жертв урагана «Лаура» растёт

Новости Гаити. Растет число жертв разрушительного урагана «Лаура». Так, на Гаити в списке погибших уже 31 человек, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.

Стихия повредила более 2 тысяч жилых строений. Свыше 6 тысяч домов подтоплены. Последствия природного бедствия устраняют и в США. Жертвами непогоды стали 14 жителей. Многие погибли из-за упавших деревьев, а также отравления угарным газом в результате неправильного использования электрических генераторов.