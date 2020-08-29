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В списке погибших на Гаити уже 31 человек. Число жертв урагана «Лаура» растёт

29 августа 2020 13:47
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Новости Гаити. Растет число жертв разрушительного урагана «Лаура». Так, на Гаити в списке погибших уже 31 человек, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.

В списке погибших на Гаити уже 31 человек. Число жертв урагана «Лаура» растёт-1

Стихия повредила более 2 тысяч жилых строений. Свыше 6 тысяч домов подтоплены.

Последствия природного бедствия устраняют и в США. Жертвами непогоды стали 14 жителей. Многие погибли из-за упавших деревьев, а также отравления угарным газом в результате неправильного использования электрических генераторов.

В списке погибших на Гаити уже 31 человек. Число жертв урагана «Лаура» растёт-4

В штатах Техас и Луизиана без электричества остаются почти миллион жителей. Более 200 тысяч лишились также водоснабжения. Сейчас «Лаура» ослабла до тропического шторма и движется в сторону штата Теннесси. 

# Ураганы # Фотофакт

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