В списке погибших на Гаити уже 31 человек. Число жертв урагана «Лаура» растёт

Новости Гаити. Растет число жертв разрушительного урагана «Лаура». Так, на Гаити в списке погибших уже 31 человек, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.
Новости Гаити. Растет число жертв разрушительного урагана «Лаура». Так, на Гаити в списке погибших уже 31 человек, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.
Стихия повредила более 2 тысяч жилых строений. Свыше 6 тысяч домов подтоплены.
Последствия природного бедствия устраняют и в США. Жертвами непогоды стали 14 жителей. Многие погибли из-за упавших деревьев, а также отравления угарным газом в результате неправильного использования электрических генераторов.
В штатах Техас и Луизиана без электричества остаются почти миллион жителей. Более 200 тысяч лишились также водоснабжения. Сейчас «Лаура» ослабла до тропического шторма и движется в сторону штата Теннесси.